Dez Mona toont zich in de Botanique weemoedig en warmbloedig

Een lovende kritiek in de New York Times: het is slechts weinig Belgische groepen gegeven. Maar Dez Mona bewees al vaker dat geografische of stilistische grenzen voor haar geen obstakel vormen. Ook In Brussel zagen we een band aan het werk die zich duchtig blijft herbronnen.