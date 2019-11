Charli XCX bewees zich in de AB als twerkende teletijdsmachine

3 star star star star star

Jasper Van Loy Webredacteur en concertrecensent Knack Focus

Platte trash of geniale toekomstpop? Na een jaar of vijf in het muzikale gezelschap van Charli XCX zijn velen er nog altijd niet uit. Ook wij nog niet helemaal, al helde de balans in de Ancienne Belgique wel over naar de positieve kant.

Charli XCX op Pukkelpop 2019

November loopt ten einde en dus trekt de stoet der jaaroverzichten zich op gang. Platen en films worden tot lijstjes gepuzzeld, eminente schrijvers scherpen de pen voor een kerstessay en een roedel BV's bombardeert in de vakpers dat ene boek dat ze gelezen hebben tot de Grote Ontdekking van het culturele jaar. Voor wie in aanloop naar al dat terugblikken graag nog eens vooruit wilde kijken, boekte de Ancienne Belgique Charli XCX, de popnimf van wie al jaren wordt gezegd dat ze klinkt zoals iedereen binnen twee jaar zal klinken. U kan de Britse kennen van net-niet-platte pophits als I Love It of Break The Rules, maar evengoed werkte ze al samen met A.G. Cook van het undergroundpoplabel P.C. Music en Sophie, de producer-dj die net als zij onverwachte dingen doet met eurodance en bubblegum.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×