4 star star star star star

Het driespan van Stefanie Mannaerts trapte zijn Belgische clubtour af zoals te verwachten en te voorzien was: hard, ongenadig en zonder veel tralala.

'Een provinciestad!' 'Doods in het weekend!' 'Ik zou er mijn hond nog geen Stella geven!' Bon, zegt ú maar wat u wilt van Leuven, maar wij vinden het daar best te pruimen. Al is het maar omdat de onderdanen van Mohamed Ridouani de kunst verstaan om de dingen bedrieglijk simpel te houden. Probeer het 'supersimpele' stoofvlees van Jeroen Meus maar eens na te maken, een eclectische dj-set in elkaar te vijzen zoals de jongens van Discobar Galaxie of met niets meer dan een gitaar een wereldhit overtuigend te verbouwen zoals Milow dat deed met Ayo Technology.

...