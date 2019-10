4 star star star star star

Voor een uitverkochte Ancienne Belgique laveerde Brihang tussen woordensmid en volksheld. Dat hij af en toe bijna uit de bocht ging, deerde niemand.

'Wie is er hier allemaal van West-Vlaanderen?' vroeg Brihang halverwege zijn concert. Driekwart van de handen de lucht in. Meteen was zijn show in de AB een dubbele thuismatch: de jonge rapper uit Knokke-Heist woont sinds kort in Schaarbeek en kon dus op zijn dooie gemakje naar zijn dagtaak wandelen. Het is zowat het enige wat hij nog op een gezellig tempo kan doen sinds Steentje, de eerste single van zijn verse plaat Casco die zich in ijltempo ontpopte tot de beste West-Vlaamse poging tot volkshymne sinds Min moatn van Flip Kowlier.

