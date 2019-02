20 jaar Triggerfinger in de Roma: inventieve carrièretrip van een groep in topvorm

'Het is fijn spelen als het zweet op je rug staat', waren Ruben Blocks eerste niet-gezongen woorden in De Roma. De helmboswuivende frontman van Triggerfinger kon de unique selling proposition van zijn band niet beter samenvatten. Want Triggerfinger hééft gezweet in die twintig jaar dat de groep bestaat, meer dan de stof van hun immer strakke pakken misschien kan verdragen. Jaren hebben Block, Monsieur Paul en Mario Goossens zich door het café- en clubcircuit geploeterd, tot hun livereputatie even gebetonneerd was als hun geluid en de radio het trio écht niet meer kon negeren, wat het twee albums lang wel deed. Misschien is dat wel de aantrekkingskracht van Triggerfinger, de vleesgeworden overwinning van de muziek op de marketing.

...