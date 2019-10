Concertfilm 'Amazing Grace', of hoe Aretha Franklin een rechtstreekse lijn met God inlegt

Nog langer dan Aretha Franklin de onbetwiste Queen of Soul is geweest, was ze kind van de gospel. Uit de pas onlangs boven water gekomen concertfilm Amazing Grace blijkt als nooit tevoren hoe belangrijk die levenslijn, die haar diepste pijnen dempte, voor haar was.

Wanneer ARETHA FRANKLIN in AMAZING GRACE níét zingt, maakt ze een haast ongeboeide indruk. Maar zodra ze de microfoon aan haar lippen zet... © GF

Donderdag 13 en vrijdag 14 januari 1972. In de New Temple Missionary Baptist Church, gesitueerd in de zwarte wijk Watts in LA, troepen de gelovigen van Reverend James Cleveland samen voor twee bijzondere avondmissen. Met zijn Southern California Community Choir verwelkomt de dominee een filmploeg van Warner Brothers onder leiding van regisseur Sidney Pollack. Die is daarheen gesommeerd om twee optredens van Clevelands beroemdste leerlinge vast te leggen. De ster van Aretha Franklin - net geen dertig - staat op dat moment artistiek en commercieel in het zenit. Maar de weg daarheen is lang en soms bikkelhard geweest.

