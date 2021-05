Miguel Wiels stopt na 23 jaar als componist bij K3.

'Na 248 liedjes en 22 albums neem ik enorm dankbaar en vol trots afscheid van een fantastische periode in mijn leven. Dankjewel aan alle 7 K3-tjes! Dankjewel Alain en Peter! Dankjewel William! Dankjewel Studio 100! En dankjewel publiek, voor een fantastische ride die 23 jaar duurde', klinkt het op Instagram.

Studio 100-topman Gert Verhulst bevestigt het vertrek van Wiels. 'We willen Miguel graag bedanken voor de onvergetelijke jaren die we samen hebben beleefd en wensen hem veel succes bij alles wat hij onderneemt', laat hij in een reactie weten.

Verhulst voegt er nog aan toe dat Alain Vande Putte, Peter Gillis en hijzelf 'enorm veel zin hebben om samen te werken aan nieuwe K3-muziek'. (Belga)

'Na 248 liedjes en 22 albums neem ik enorm dankbaar en vol trots afscheid van een fantastische periode in mijn leven. Dankjewel aan alle 7 K3-tjes! Dankjewel Alain en Peter! Dankjewel William! Dankjewel Studio 100! En dankjewel publiek, voor een fantastische ride die 23 jaar duurde', klinkt het op Instagram. Studio 100-topman Gert Verhulst bevestigt het vertrek van Wiels. 'We willen Miguel graag bedanken voor de onvergetelijke jaren die we samen hebben beleefd en wensen hem veel succes bij alles wat hij onderneemt', laat hij in een reactie weten. Verhulst voegt er nog aan toe dat Alain Vande Putte, Peter Gillis en hijzelf 'enorm veel zin hebben om samen te werken aan nieuwe K3-muziek'. (Belga)