Dit rappersduo werd goedgekeurd door Top Notch. Goeie jongens!

Aka Jonas Thys en Gianluca Anastasi Leeftijd 25 en 24 Locatie Genk Instagram @chazdjalu

Chaz & Djalu willen goud maken van lokale steenkool, zo luidt hun motto. Sinds ze elkaar in het vijfde middelbaar leerden kennen, doet het duo zijn ding in de Limburgse hiphop. 'Eerst heel impulsief', blikt Anastasi terug. 'Gewoon wat beats van YouTube plukken en daar een nummer op bouwen. Nu, acht jaar later, staan we nog steeds aan elkaars zijde.' Na enkele jaren boetseren aan hun eigen sound debuteerden ze in 2017 met de single Lovehotel en vorig jaar verscheen hun eerste album Eclips. Tussendoor belandden ze in de finale van Soundtrack, produceerde Anastasi beats voor Zwangere Guy en vervoegden ze Goeie Jongens, het Genkse rapperscollectief dat vorig jaar werd opgericht voor een eenmalige ode aan twintig jaar Genkse hiphop, maar sindsdien is uitgegroeid tot een blijvend fenomeen.

Voorlopig zijn Chaz & Djalu vooral in het Genkse muzikale helden. 'Lokaal hebben we al een mooi parcours afgelegd. Genk is zowat de hiphophoofdstad van Limburg en we willen die plaatselijke scene versterken door zoveel mogelijk samen te werken met jongeren uit onze omgeving.' Ze hopen binnenkort ook in de rest van het land door te breken. Deze week volgt alvast de atypische lovesong Vuur, die ze uitbrengen bij Top Notch. 'We zijn heel normale jongens, met gewone jobs als leraar en barman en met een vriendin. Vroeger rapten we vooral over ons dagdagelijkse leven, maar vanaf nu mag het wat minder braaf. We hebben heus wel een mening over de maatschappij, politiek en religie, en het voelt goed om die ook te laten horen in onze muziek. Af en toe mag je eens tegen schenen schoppen.'

Een willekeurige quote: 'Regio is niet langer een excuus. Voor mij is West-Vlaams ook onverstaanbaar, en toch luister ik graag naar Brihang en 't Hof van Commerce. Goede muziek zal wel tot bij de luisteraar raken.'

In concert: op 21/3 in Speelplaats, Beringen

