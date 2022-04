Charlotte Adigéry & Bolis Pupul winnen de sectoraward voor beste videoclip met Bear With Me (and I'll Stand Bare Before You). Het duo kreeg de prijs van Elodie Ouédraogo, die hen kwam verrassen in de Toots Studios van de VRT.

De MIA's reiken hun sectorprijzen dit jaar niet uit op de awardshow zelf, maar tijdens de voorgaande weken. Nadat Jean Kluger de lifetime award mocht ontvangen, en Sylvie Kreusch die voor beste artwork, waren vandaag Charlotte Adigéry & Bolis Pupul aan de beurt. Dankzij hun video voor Bear With Me (and I'll Stand Bare Before You) mochten zij de prijs voor beste clip ontvangen.

Elodie Ouédraogo, die Bolis Pupul al tien jaar kent en grote fan is van Charlotte Adigéry, mocht het duo verrassen in de Toots Studios van de VRT om hen het heuglijke nieuws mee te delen en de prijs te overhandigen. Daar kan u via deze link een video van zien.

