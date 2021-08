Dinsdag overleed Charlie Watts, de legendarische drummer van The Rolling Stones, op tachtigjarige leeftijd. Zijn ingetogen stijl en persoonlijkheid lieten een diepe indruk na, ook op Belgische drummers Mario Goossens (Triggerfinger) en Elias Devoldere (Nordmann, Hypochristmutreefuzz).

Charlie Watts werd in 1941 geboren in Londen en startte zijn muziekcarrière in de jazzscene. In 1963 kwam hij bij The Rolling Stones terecht, waar hij aan de zijde van Mick Jagger en Keith Richards zou uitgroeien tot een van de grootste drummers aller tijden. Gedurende 58 jaar bracht hij met The Stones dertig studioalbums uit. Watts publiceerde daarnaast ook enkele jazzplaten en was een begeesterd tekenaar. Hij ontwierp onder meer de achterflap van het Stones-album Between The Buttons. Charlie Watts overleed dinsdag in een ziekenhuis in Londen omgeven door zijn familie. Hij werd tachtig.

Ook Belgische drummers Mario Goossens (Triggerfinger) en Elias Devoldere (Nordmann, Hypochristmutreefuzz) hebben enorm veel respect voor het icoon Charlie Watts. De eerste verzorgde als ritmesectie van Triggerfinger ooit twee keer het voorprogramma van The Rolling Stones, de andere bewondert Watts al van zijn twaalfde en ging na het horen van zijn overlijden op een in nostalgie gedrenkte nachtelijke YouTube-tocht. Goossens was van kinds af aan verknocht aan de techniek van de drummer. 'Het is moeilijk om uit te leggen wat me precies aantrok in het spel van Watts. Zoals een voetballer met een speciale techniek perfect in een ploeg past, zo paste Charlie Watts ook binnen The Stones. Vervang Watts door een andere drummer, en je hebt gewoonweg The Stones niet meer. Voor mij hoort hij zeker thuis in de top vijf van meest invloedrijke rockdrummers, samen met Ringo Starr (The Beatles), Keith Moon (The Who) en John Dunham (Led Zeppelin).''Matts was een echte dienaar van het lied, en viel daarom minder op dan pakweg Jagger. Maar zijn feel was geweldig, hij legde als het ware de roll in de rock. Iets wat ik vandaag als drummer nog altijd probeer te benaderen', zegt Goossens. Die functionaliteit van Watts' muziek viel ook Devoldere op. 'Ik heb een interview gezien waarin hij letterlijk zegt: "Ik ben drummer, ik ben er om de anderen goed te doen klinken." Dat is een prachtige eigenschap, als muzikant én als mens.'Het zijn volgens beide drummers dan ook vooral de persoonlijkheid en attitude van Watts die hem zo legendarisch maken. Zo hoorde Goossens hem nog in een recente podcast vertellen dat hij nooit van rock-'n-roll gehouden heeft. 'Hij luisterde liever naar platen van Charlie Parker. Of dat nu gespeeld is of niet, ik blijf het heel mooi vinden hoe hij in de grootste rock-'n-rollgroep van de wereld speelde, maar eigenlijk niet echt geïnteresseerd was in dat soort muziek.' Volgens Devoldere speelde Watts geen typetje. 'Ik vond als kind altijd dat hij meer iets weghad van een jazzartiest, hij was echt een classy dude. Hij zag er altijd chique uit en stond niet vol tattoos, zoals andere rocksterren uit die tijd. Later ontdekte ik dat hij inderdaad een geschiedenis heeft in de jazz. Ook zijn projecten naast The Stones zijn vooral gericht op bigband en jazz. Het viel mij ook op hoe nederig Watts altijd was. Hij heeft niet de allures van een rockster, maar dat maakt hem voor mij eigenlijk nog een grotere muzikant.'In 2012 en 2016 mocht Triggerfinger het voorprogramma spelen van The Rolling Stones. Helaas heeft Mario Goossens zijn held toen niet kunnen ontmoeten. 'Het is onmogelijk om tot bij zijn entourage te geraken. Daarbij: wat had ik moeten zeggen? "Waar heb je dat kostuum gekocht?" Ik zou vooral erg starstruck zijn.'