Na TikTok is de twintigjarige Addison Rae ook de muziek- en filmwereld aan het infiltreren.



...

U komt misschien uit de lucht vallen, maar Addison Rae is een van de grootste sterren van het moment. De cijfers spreken voor zich: met meer dan 80 miljoen volgers is de twintigjarige de derde populairste TikTokker. Op Instagram staat de teller op meer dan 38 miljoen volgers. Ter vergelijking: dat zijn er ongeveer evenveel als Harry Styles, meer dan Ed Sheeran en dubbel zoveel als Olivia Rodrigo. Bovendien is Rae haar imperium de laatste tijd serieus aan het uitbreiden. Deze week verschijnt He's All That op Netflix, een reboot van de ninetiesromcom She's All That waarin ze de hoofdrol speelt. In maart verscheen haar debuutsingle Obsessed, die ze snel hoopt op te volgen met nieuwe muziek. Daarnaast heeft ze nog een eigen cosmeticamerk, een populair YouTube-kanaal, een modelijn en een podcast met haar mama, is ze dankzij haar vriendschap met Kourtney Kardashian geregeld te zien in Keeping Up with the Kardashians, mocht ze The Tonight Show-host Jimmy Fallon TikTok-dansjes aanleren en schreef de Australische zanger The Kid Laroi een nummer over haar. Dat is een indrukwekkend lijstje, zeker voor iemand van wie twee jaar geleden nog niemand gehoord had. In de zomer van 2019 begon Addison Rae, net afgestudeerd aan de middelbare school en met jaren danservaring, voor het eerst dansfilmpjes te delen op TikTok. Nog voor ze aan haar universitaire opleiding begon, was haar account ontploft. Na drie maanden gaf ze haar studie op om fulltime influencer te worden en verhuisde ze met haar gezin van Louisiana naar Los Angeles om er lid te worden van het TikTok-collectief The Hype House. Al snel was ze volgens Forbes de best verdienende persoon op de app, met een inkomen geschat op vijf miljoen dollar in één jaar tijd. Voor het ongetrainde oog lijkt Rae misschien de zoveelste overenthousiaste, glimlachende, dansende TikTokker. Het is dan ook moeilijk aan te duiden wat haar precies zo uitzonderlijk maakt. Veel heeft te maken met het zogenaamde Straight TikTok: mainstream TikTokkers die voldoen aan de gangbare schoonheidsidealen, onschuldige, ietwat generische filmpjes maken en daardoor het algoritme mee hebben. Toch is lang niet iedereen fan van haar. Critici vinden dat ze alles in de schoot geworpen krijgt, geen noemenswaardig talent heeft, teert op de choreografieën van onbekende, vaak zwarte TikTokkers of simpelweg saai is. Helaas zullen ook zij er niet aan ontkomen: Addison Rae is alomtegenwoordig. - Naar eigen zeggen waagde Rae zich aan methodacting voor haar rol in He's All That. Haar personage is een jonge influencer. Dat is geen methodacting, dat is jezelf spelen.- 'I'm obsessed with me as much as you, say you'd die for me I'd die for me too', zingt ze op haar debuutsingle Obsessed. Het is niet helemaal duidelijk of dat om te lachen is.- Eerlijk? Obsessed is niet eens zó slecht. Charli XCX (foto), met wie Rae samenwerkt aan nieuw materiaal, is alvast fan en vindt dat ze met 'geweldige tekstconcepten' op de proppen komt.- Voor wie het zich afvroeg: de twee populairste TikTokkers zijn Charli D'Amelio en Khaby Lame.