4 star star star star star

Rock van bij ons die niet als dusdanig klinkt en bovendien uitstekend is. Voor wie ze nog niet kent: Wallace Vanborn is een band uit Gent.

De vorige plaat van drummer Sylvester Vanborm, bassist Dries Hoof en zanger-gitarist Ian Clement, The Orb We Absorb uit 2014, werd opgenomen in de Californische woestijn met topproducer Chris Goss. Dit keer volstond een pand langs een spoorweg in Gentbrugge en produceerden de drie zichzelf. Uitgaan van eigen kracht heet dat.

