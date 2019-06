4 star star star star star

De nieuwe Bill Callahan straalt van geluk, twintig songs lang. Dat is lang en veel, maar té veel? Déze Bill Callahan? Reken maar van nietes.

Getrouwd. Een kind. Tevreden. Fuck. Was Bill Callahan, die al meer dan twintig jaar in panoramische tableaus onder een blauwe maan sardonisch zong over smart, onzekerheid en droefenis, samen met zijn kwelduivels ook zijn muze kwijtgespeeld, vroeg hij zich af in de jaren na zijn vorige, Dream River (2013). Maakt een gelukkiger Bill, de mens, een minder goede Bill, de songschrijver? Nee, maar het scheelde niet veel.

...