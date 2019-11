4 star star star star star

Zelfs vanuit het graf kan het altijd een tikkeltje zwarter, zo bewijst Leonard Cohen met de postume uppercut Thanks for the Dance. Eén twee drie, één twee drie...

'I'm leaving the table/ I'm out of the game', zo maakte Leonard Cohen op zijn laatste album You Want It Darker ons diets dat hij klaar was de eeuwigheid. Drie weken na de release in oktober 2016 stierf de 82-jarige bard 's nachts in zijn slaap, thuis in Los Angeles. Een waardig einde.

...