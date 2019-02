The Germans - Sexuality

Van alle Duitsers die we met The Germans in verband kunnen brengen - de voor de hand liggende krautrockers van Can even buiten beschouwing gelaten - steekt Klaus Kinski er bovenuit. De fetisjacteur van Werner Herzog was een onvoorspelbaar, driftig wezen. Slapende vulkaan het ene moment, diabolisch woelwater meteen erna. Manbeest en charmeur, primitief en gesofisticeerd. Een zelfverklaarde seksmaniak, ook. En daarmee bouwt het bruggetje naar de vierde van The Germans z...