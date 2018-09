Pianotrio Steiger steekt stokken in uw wielen op tweede plaat 'Give Space'

De allereerste keer dat Steiger ons pad kruiste, was in hun thuisbasis Gent. Het trio zat verstopt onder een donkere trappenruimte van een aftands buurtcentrum dat weldra tot nieuwe artistieke vrijhaven geherwaardeerd zou worden. Ze speelden jazz, maar - net zoals de trappen en gangen om hen heen - met meer dan één hoek af. Door vrijelijk te stoeien met electronica leken Gilles Vandecaveye (piano), Kobe Boon (bas) en Simon Raman (drums) even schatplichtig aan Portishead of Beak> al...