Torenhoog stond Charlotte Adigéry al aangeschreven als fris en opwindend vaderlands poptalent, maar haar eerste lp moest ze nog uitbrengen. Dat wordt nu rechtgezet, en hoe.

We kunnen het evengoed metéén zeggen: hoezeer u de singles van Adigéry's uitgebeende electro-r&b-groep WWWater ook koesterde, of de ep's Charlotte Adigéry (2017) en Zandoli (2019) ophemelde, Topical Dancer is nóg speelser, vetter en eigenwijzer. Adigéry en loyale conversatiepartner-klankenbrouwer Bolis Pupul (Boris Zeebroek) vonden elkaar onder het dak van Deewee: label en studio van Stephen en David Dewaele, de Soulwax-broers die tevens als coproducers aantreden. Dit team heeft iets geflikt wat de ideale popplaat deksels dicht benadert: een werk dat uitpuilt van persoonlijkheid, jongleert met intelligentie en humor, en kwansuis balanceert op de koord tussen vertrouwdheid en vernieuwing. Enkele feestjes van herkenning? In het voor overdreven wokeness waarschuwende Hey zit wat Neneh Cherry - Adigéry mocht tenslotte ooit al bij haar op de tourbus slapen. Het uit sappig Creools voortvloeiende Ich mwen ('mijn kind'), een ode aan moeder-dochterliefde, diept het flegma van Grace Jones in tweevoud op, want mama Christiane Adigéry is ook van de partij. De woordcombinatie Making Sense Stop wuift naar Talking Heads en held David Byrne, maar het nummer zelf - dat vrolijk ' the liberty of saying nothing/ But also really meaning it' opeist - knispert en kriebelt als het beste van afsplitsing Tom Tom Club. Staar u niet blind op al die namen, want nagenoeg al de songs op Topical Dancer hebben iets aparts en bijdetijds. Misschien denkt u bij hard pompende bangers zoals Blenda of Mantra terug aan toen u twaalf was en voor de eerste keer White Horse van Laid Back hoorde. Een luik naar iets spannends en onbekends wapperde open. De geur van een nieuwe Lego-bouwdoos in je neus. Haha spant de kroon: een uitbundige lach - en ook wat gesnotter - versneden en geprogrammeerd tot een briljante, melodische electropopsong. Zo'n geinigheden spelen haasje over met het emancipatorische Reappropriate of het holle dankwoordjes doorprikkende Thank You. Daarnaast leren we onderweg van Adigéry hoe heikel het is te flirten als er nachos op tafel staan, en van Pupul welk reukwater zijn vader Kamagurka in de lade heeft liggen. Móésten we dat weten? Neen. Toch blij? Nou.