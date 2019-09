4 star star star star star

Een artiest maakt zijn meesterwerk en wij mogen het weer meemaken. Na vijfendertig jaar in de business vestigt Raphael Saadiq definitief zijn naam met het persoonlijke, van bravoure blinkende Jimmy Lee.

Bekend is hij niet. Slechts in parochiezalen en sporthalcafetaria's wil zijn naam eens vallen, wanneer tijdens een muziekquiz de vraag dient beantwoord welke zanger, songschrijver, multi-instrumentalist en producer in de eighties en nineties succes oogstte met de groepen Tony! Toni! Toné! en Lucy Pearl vooraleer solo de retro-r&b-toer op te gaan.

...