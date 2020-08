4 star star star star star

De Londense tenorsaxofonist Nubya Garcia heeft van haar debuutalbum een krachtige en aangrijpende hommage aan collectieve veerkracht, verbondenheid en vrouwelijkheid gemaakt.

Het zou niet moeten, maar het valt op: in de bruisende Britse jazzwereld, gekleurd door vele jonge spelers met een achtergrond in de voormalige koloniën, nemen dames resoluut mee het voortouw. Denk maar aan het gevierde, door trompettiste Sheila Maurice-Grey geleide Kokoroko en hun Spotifyhit Abusey Junction. Of aan producer en multi-instrumentalist Emma-Jean Thackray, trompettist Yazz Ahmed, gitarist Shirley Tetteh, en dus saxofonist Nubya Garcia. Die laatste is ook lid van het zevenkoppige vrouwenensemble Nérija en is na twee solo-ep's nu aan haar debuutalbum toe. De 28-jarige Garcia rekent tenoren als John Coltrane en Sonny Rollins tot haar voorbeelden, inspiratie die doorschemert in het doortastende, gespierde maar lenige spel waarmee ze in het over golvende solo's buitelende Pace en het zalvende The Message Continues de plaat op gang blaast. Rugdekking krijgt ze van een trio waarin toetsenist Joe Armon-Jones (Ezra Collective) op akoestische en elektrische piano de opvallendste kanttekeningen plaatst. Muzikaal, genres overschrijdend liberalisme zit er stevig ingebakken in de Londense scene. Het ongedwongen huwelijk tussen dub en jazz dat bezegeld wordt in de titeltrack is daar een zwoel, naar het jonge UB40 lonkende voorbeeld van. Met dank ook aan de meiden van Kokoroko, die er hun hemelse harmonieën in etaleren. Ook Stand with Each Other, dat Garcia een hommage aan collectieve veerkracht, verbondenheid en vrouwelijkheid noemt, drijft op spirituele rastaritmes en -gezangen. Voor La cumbia me está llamando ging ze het op nog een ander continent zoeken, bijgestaan door het vrouwelijke percussietrio La Perla, uit het Colombiaanse Bogotá. De uitkomst is even aangrijpend als krachtig en gedurfd. Zowat het hele album in een notendop. De roots van Nubya Garcia liggen behalve in Camden Town ook in Guinea en Trinidad, en met Before Us: In Demerara & Caura verenigt ze drie thuislanden onder één, stormachtig aan haar mast wapperende vlag, opnieuw bijgestaan door haar koperzuster Sheila Maurice-Grey. Ladies first dus op dit voortreffelijke debuut, en ook laatst: op de 'dystopische antiballade' Boundless Beings doet de Amerikaanse toetsenist en zangeres Akenya mee het licht uit. 'Enter my dimensions', klinkt het bezwerend. Doen!