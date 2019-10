3 star star star star star

Taiwanese psychfolkies, progrockreuzen, punkfunkers: op hun vierde album betreedt Battles meer dan ooit het strijdperk in het gezelschap van huurlingen, op zoek naar nieuwe zieltjes.

Donderdag 31 oktober, Antwerpen. Daar en dan moet u zijn voor de nieuwe Battles, wanneer ze afzakken naar Trix. Want Battles blijft bovenal een live een belevenis, een orkaan uit New York die na dertien jaar razen nauwelijks aan kracht heeft ingeboet, en dat ondanks opeenvolgende afslankingen. Want nadat frontman Tyondai Braxton reeds in 2010 de gelederen brak en besloot soloslim te spelen, blijkt nu ook basbeest Dave Konopka afgezwaaid. Blijven over: gitarist maar steeds...