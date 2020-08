4 star star star star star

Van alle overdekte markten thuis: vinylfreak en muzikaal ontdekkingsreiziger The Gaslamp Killer toont zich op zijn vierde album opnieuw een op broeierige extase beluste producer en beatjunkie.

Dansvloeren leegspelen, keer op keer, en daar een reputatie als draaitafelgenie aan overhouden: William Bensussen kan dat. In de clubs van het Gaslamp District in zijn heimat San Diego mixte hij jarenlang abstracte hiphop met Jimi Hendrix, jungle, jazz en elke tegendraadse break die hij uit zijn eclectische platencollectie kon vissen. De guest list vond het geweldig, de meerderheid van de aanwezigen niet. Meters in het rood, ambiance morsdood. Vandaar de bijnaam. In Los Angeles vond The Gaslamp Killer wél aansluiting, en wel bij de scene rond Flying Lotus, die in 2012 zijn debuut Breakthrough uitbracht op Brainfeeder. Niemand die nog halfvolle bierflesjes naar zijn krullenbol slingerde, niemand die tegenwoordig opkijkt wanneer psychedelica, electronica, hiphop en Midden-Oostenfunk samen in dezelfde zin of door elkaar gehusseld op één plaat staan. Vandaag is Bensussen - een Amerikaanse Jood met Turkse, Libanese en Mexicaanse roots - even thuis in het voorprogramma van Run The Jewels als in een dj-set van Thom Yorke. Heart Math is zijn magnum opus. Duizend-en-een-nacht vertaald door een beatjunkie en muzikaal ontdekkingsreiziger, opium voor de platenspeler. Enkele van de visioenen die u te wachten staan: een ritje door een psychedelisch spookkasteel uit Scooby-Doo (The Cat's Meow), een Marokkaanse bazaar overspoeld door trippende zombies (Markets of Marrakech), een luchtdoop op een vliegend tapijt boven Walt Disneys Fantasia (God Willing). One Take Jake is tropische progrock, Hooked on Classics geeft een funkinjectie aan Bach, en mocht DJ Shadow ooit op avontuur trekken met Black Sabbath, dan eindigen ze in de buurt van Nullen Void. Kreeg alvast een ticketje cadeau op deze freewheelende breintrein: het Gentse ethiojazzcombo Black Flower, dat mee tekent voor de narcotische dub-odyssee Blind Dog. Andere passagiers zijn onder meer The Heliocentrics, duivel-doet-al Miguel Atwood-Ferguson en gitarist Amir Yaghmai, snarendrijver bij The Voidz. Broeierige extase, een wereldatlas aan hypnotiserende melodieën en met voodoomagie behekste trap- en breakbeats: Heart Math heeft het allemaal in de aanbieding, en dat in volle soldenperiode.