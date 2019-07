3 star star star star star

Damon Albarn trekt nog eens op multiculturele muzieksafari, dit keer richting Zuid-Afrika. En het zijn de locals die de show mogen stelen.

Zoals wel meer ambitieuze ideeën ontstond Africa Express aan de toog, tussen pot en pint. In een Londense pub in 2005, om precies te zijn, terwijl elders in de stad de twintigste verjaardag van Live Aid werd gevierd, met een resem wereldsterren en hun kraakschoon geweten netjes in de rij tegen armoede in Afrika. Daarbij slechts één Afrikaanse artiest: Youssou N'Dour. 'Betutteling!' klonk het aan de toog. Plannen werden gesmeed om westerse en Afrikaanse artieste...