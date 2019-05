De nieuwe Flying Lotus bevat genoeg meesterlijke nonsens om vijf albums mee te vullen

4 star star star star star

De hoes lijkt op die van Michael Jacksons Dangerous, maar daar houden de vergelijkingen meteen op. Als een kleuter op een suikerdieet sjeest Flying Lotus opnieuw door jazz, hiphop en electronica, with a little help from his friends.

STEVEN ELLISON: surrealist. © .