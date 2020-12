3 star star star star star

Het jongmens dat Stormzy en Mike Skinner van The Streets voor zijn debuutplaat kan strikken, moet al bijna het nieuwste snoepje van de Londense drillscene zijn. Loski's debuut heet Music, Trial and Trauma, en is inderdaad drieslachtig.

Het gerapte verslag van een leven op straat of in de hood, met een been in het criminele milieu: we hoeven u niet te vertellen dat velen er een behoorlijk residentiële crib aan overgehouden hebben. De ster van de Zuid-Londense drillrapper Loski (Jyrelle O'Connor) was het miljoen YouTube-views al ver voorbij toen hij in april 2019, een maand nadat fan Drake een concert van hem had bijgewoond, staande werd gehouden met een geladen 4mm-revolver op zak - of preciezer: in een kous. Aangezien Loski lid is van de Harlem Spartans-bende - een gróép, beweren ze zelf - vermoedde de openbare aanklager een geplande dodelijke afrekening met een rivaliserende gang. Loski ontkende. De rechtszaak is hangende. Wie weet dat de 21-jarige rapper een verleden in jeugdgevangenissen torst, zou aannemen dat hij ook in zijn muziek te koop loopt met misdaad en geweld. Maar dat is buiten een aantal verrassende nuances gerekend. 'Is he a criminal gang member, or is his crime not cutting ties with friends he grew up with?' laat Loski een nieuwsreporter bij wijze van intro stellen. Waarna hij een rist glibberige, uitgemergelde drillsongs afvuurt over de rauwe werkelijkheid waarin hij is opgegroeid, maar waarin hij zich meer observator dan deelnemer toont. Tenzij het - in dat eigenwijze en vlot gespuide slang - over facetten van het geslachtelijk bedrijf gaat. 'I ain't tryna jeet, I just want hat while switchin' lanes.' Opzoeken! Net wanneer het allemaal wat als drill volgens het boekje gaat klinken, verandert de plaat abrupt van koers met een tros luchtige party-anthems. Hoewel het gevatte Flavour (met Stormzy) er best ingaat, sabbelen Loski en andere gasten (Popcaan, Fredo, DaVido) te lang op dat zoethout om het als een zegen voor de variatie te beschouwen. Integendeel: je zit erbij te fronsen als bij die anatomisch curieuze hoesfoto. Na dat doorzichtige commerciële gehengel nestelt Loski zich uiteindelijk in de rol die volgens ons de meeste perspectieven biedt: die van een nog altijd balorige, maar ook intelligente en emotionele artiest. Zo passeert er eerst een sociologisch interludium over het belang van onderwijs voor zwarte Britse jongeren, rapt hij in Black vlakaf dat hij liegt wanneer hij wapens en drugs (' skengs and peds') ophemelt, en treurt hij in Blinded (met, en samplegewijs ook ván Mike Skinner) om dode vrienden en familieleden. Afwachten hoe recht het pad blijft.