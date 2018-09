Cypress Hill heeft een nieuwe plaat uit. En ja, ze is relevant

Samen met de Beastie Boys behoorde Cypress Hill tot de eerste rapclans die aansluiting vonden met het alternatieve rockpubliek. Hun titelloze debuut verscheen in 1991, het jaar van Nevermind van Nirvana en Ten van Pearl Jam. Twee jaar later volgde de grote doorbraak, met het album Black Sunday en hun bijdragen aan de soundtrack van Judgment Night, waarop ze verbroederden met Pearl Jam en Sonic Youth en zo hun crossoverstatus stevig in de verf zetten.

