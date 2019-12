4 star star star star star

De tweede worp van Zwangere Guy, niet toevallig negen maanden na de eerste, is hoegenaamd geen verzameling restjes.

Ronkende reviews voor zijn debuutalbum Wie is Guy?, uitpuilende AB's, prijzen, erkenning: Gorik 'Zwangere Guy' van Oudheusden had dit jaar redenen om te feesten. Toch piekt het partygehalte op Brutaal lager dan op die voorganger. 'Iedereen wilt water, maar ze zagen als het drupt / Een kraan kan ik nog maken, maar wat ik haat, dat is de druk', klinkt het over tiktakkende beats in opener Grijze zone. Jazzy sfeerbeheer dat zich als een nachtelijke nevel over het album uitstrekt, met veel piano's in mineur.

Het leven is voor de rapper geen bestaan van negen tot vijf, succes smaakt soms bitter en ook in een stijle opmars liggen bochten waarachter de brutale realiteit loert, opnieuw deuren om tegen te beuken: zoveel leren we uit het krachtige tweeluik Waarom en Daarom, keihard en nuchter. 'Altijd real, altijd dapper / Want ik ken niks anders / Buiten harder werken is hier ni veel veranderd', zo neemt hij alle twijfel dat Brutaal een restjesverzameling zou zijn weg. '63 shows, stak Benelux gans in de fik / Iedereen die langskwam / Dankuwel, het was geschift', en toch vond Guy de tijd om zijn pen en zijn metier aan te scherpen. En zich kwaad te maken, natuurlijk: 'Putain, putain, de Guy heeft la haine / Hij krijgt het schijt van die racisten en die politiciens!', parafraseert hij met het schuim op de lippen die andere Brusselse volksheld in het een moshpit verordenende Guttergang. Ook Sideshow Bob belooft dynamiet tijdens die drie, alweer uitverkochte concerten volgend voorjaar in de AB (waar Van Oudheusden nog niet zo heel lang geleden in de keuken tussen de potten en pannen stond te zweten).

Gorik legt zijn ziel bloot, part 2? De bril waar hij door kijkt, is anders, het blad wat meer beschreven, zoals hij het treffend samenvat in Ellebogenwerk: 'Ellenbogenwerk is soms de sleutel naar succes / Leren uit mijn fouten is een deel van dat proces / Heb het altijd al gezegd / Ik denk anders dan de rest / Alles wat ik nu goe doe, heb ik vroeger ooit verpest'. Een door branie en brains, met vuist en vitriool bevlekte ontvangenis.