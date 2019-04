4 star star star star star

Provoceren met rustieke, akoestische gitaren? De Nieuw-Zeelandse chanteuse Aldous Harding bewijst dat het kan.

Wie zich erover opwindt dat Aldous Harding met haar rare accenten, theatrale intonaties en - live dan - kierewiete mimiek evenveel actrice als zangeres is, kan evengoed het hele oeuvre van Tom Waits de deur uit vegen. En is ook Father John Misty geen figuur die rammelt met de verwachtingen van wat een zogenaamd integer artiest hoort te zijn? Vreemd toch hoe die kritiek aan belang wint naarmate de decibels in de muziek afzwakken. It's only rock 'n' roll tenslotte, ook in het land van de poëtisch...