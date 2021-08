Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Le Motat.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Met catchy poptunes en een snufje absurditeit laat Le Motat alsnog zomerse temperaturen neerdalen op het strand van Oostende. Vorig jaar brachten de Nederlanders hun eerste EP uit - met de passende naam 'EP1' - en werden ze geselecteerd als 3voor12-talent tijdens de Popronde 2020. Hun oeuvre varieert van zwoele liefdesliedjes tot teksten over het afscheren van je nektapijt, of hoe Nederlanders het zo mooi noemen: je mat. Saai wordt het nooit.

Le Motat brengt verfrissende nederpop, een mengeling van De Jeugd van Tegenwoordig en Doe Maar. Frontman Taco Wesselo heeft met een beetje verbeelding zelfs iets weg van een jonge Henny Vrienten. Als we de lyrics van Nat mogen geloven, heeft hij ook dezelfde aantrekkingskracht bij de vrouwen. Of Taco écht zo'n vrouwenmagneet is, weten we niet, maar het publiek in Fort Napoleon werd alleszins op slag een uurtje verliefd. Ontdek hieronder hoe ze live klonken.

Le Motat speelt nog op 5 en 6 augustus op Theater aan Zee. Alle info: theateraanzee.be.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.Met catchy poptunes en een snufje absurditeit laat Le Motat alsnog zomerse temperaturen neerdalen op het strand van Oostende. Vorig jaar brachten de Nederlanders hun eerste EP uit - met de passende naam 'EP1' - en werden ze geselecteerd als 3voor12-talent tijdens de Popronde 2020. Hun oeuvre varieert van zwoele liefdesliedjes tot teksten over het afscheren van je nektapijt, of hoe Nederlanders het zo mooi noemen: je mat. Saai wordt het nooit.Le Motat brengt verfrissende nederpop, een mengeling van De Jeugd van Tegenwoordig en Doe Maar. Frontman Taco Wesselo heeft met een beetje verbeelding zelfs iets weg van een jonge Henny Vrienten. Als we de lyrics van Nat mogen geloven, heeft hij ook dezelfde aantrekkingskracht bij de vrouwen. Of Taco écht zo'n vrouwenmagneet is, weten we niet, maar het publiek in Fort Napoleon werd alleszins op slag een uurtje verliefd. Ontdek hieronder hoe ze live klonken.