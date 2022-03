Casa Blanca, de concertreeks aan de Abdij van Hemiksem, kondigt een reeks nieuwe namen aan: Trixie Whitley, Ozark Henry, Novastar en Danny Vera zullen eerder aangekondigde artiesten zoals The Beach Boys en Raymond van het Groenewoud vervoegen.

Naast de eerder aangekondigde namiddagshow van #LikeMe komen ook Samson & Marie en K3 naar Casa Blanca voor een gezellige middag voor de hele familie.

Casa Blanca vindt plaats aan de Abdij van Hemiksem van 23 juni tot en met 10 juli 2022. Het is geen festival, maar een concertreeks van twaalf avonden met een brede programmatie. Eerder bevestigde Casa Blanca al de komst van The Beach Boys, Status Quo, Bart Peeters & De Ideale Mannen, Suzan & Freek, Cleymans & Van Geel, Regi Live, Zornik, Metejoor, Raymond van het Groenewoud, #LikeMe en Mustii.

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.casablancaconcerts.be.

