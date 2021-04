Het Cactusfestival in Brugge wordt opnieuw een jaar uitgesteld. Dat meldt de organisatie. Volgens hen bracht het Overlegcomité nog onvoldoende duidelijkheid over evenementen komende zomer. De nieuwe editie staat gepland op 8, 9 en 10 juli 2022.

Het Overlegcomité van vorige week bracht nog niet veel duidelijkheid over de organisatie van evenementen komende zomer. Daarom ziet de organisatie van Cactusfestival Brugge zich genoodzaakt om de editie van dit jaar uit te stellen naar volgend jaar.

'Cactusfestival draait in de eerste plaats om goeie muziek, maar evenzeer om samen zijn, dansen en genieten zonder regels en beperkingen, in alle vrijheid. En daar willen we niet op inleveren', laat de organisatie weten. Voor de editie van 2021 waren nog geen namen aangekondigd en ook de ticketverkoop was nog niet gestart.

Het is het tweede jaar op rij dat Cactusfestival haar editie moet uitstellen vanwege de coronapandemie. De 39ste editie van het festival zal doorgaan op 8, 9 en 10 juli 2022 in het Minnewaterpark in Brugge. (Belga)

Het Overlegcomité van vorige week bracht nog niet veel duidelijkheid over de organisatie van evenementen komende zomer. Daarom ziet de organisatie van Cactusfestival Brugge zich genoodzaakt om de editie van dit jaar uit te stellen naar volgend jaar. 'Cactusfestival draait in de eerste plaats om goeie muziek, maar evenzeer om samen zijn, dansen en genieten zonder regels en beperkingen, in alle vrijheid. En daar willen we niet op inleveren', laat de organisatie weten. Voor de editie van 2021 waren nog geen namen aangekondigd en ook de ticketverkoop was nog niet gestart. Het is het tweede jaar op rij dat Cactusfestival haar editie moet uitstellen vanwege de coronapandemie. De 39ste editie van het festival zal doorgaan op 8, 9 en 10 juli 2022 in het Minnewaterpark in Brugge. (Belga)