Caballero en JeanJass, de Kwik en Flupke van de Belgische rap, brengen een mixtape, een kookboek én YouTube-reeks uit, alle drie onder dezelfde vlag: High & fines herbes. Het bindmiddel tussen die projecten is namelijk pret en pretsigaretten.

'Wie we daar hebben. Je stráált, Caba!'

...

'Wie we daar hebben. Je stráált, Caba!' 'Merci! Toi aussi, jeune homme.' De begroetingen zijn hartelijk wanneer we Caballero en JeanJass virtueel samenbrengen voor dit interview. Normaal zien de twee elkaar dagelijks in levenden lijve, door de lockdown hebben ze elkaar al weken niet meer gezien. In het zuiden van het land, maar ook in Frankrijk en de Franssprekende delen van Zwitserland en Canada zijn de twee uitgegroeid tot vaste waarden in het concertcircuit. In Vlaanderen kregen ze nog niet gedaan waar hun poto Roméo Elvis wel in geslaagd is, al komt daar misschien verandering in met High & fines herbes, een mixtape, een derde seizoen van hun YouTube-reeks én een kookboek met dezelfde sprekende titel. Caba en JJ dribbelen in hun teksten immers niet alleen graag met voetbalmetaforen, ze zijn ook zeer bedreven in het vinden van wietsynoniemen. In hun onlinereeks - half realityshow, half kookprogramma - kijkt u met andere woorden zes keer 35 minuten naar stonede rappers die gehandboeid joints rollen of kefta met wiet klaarmaken. 'We houden van wiet, maar we sporen jongeren op geen enkel moment aan om drugs te gebruiken', verzekert Caballero ons van achter zijn computerscherm. Een boek, een mixtape én een nieuw seizoen van jullie streamingshow: van alle Belgische rappers lijken jullie mij het minst een zittend gat te hebben. Moet moeilijk zijn in deze coronatijden.JeanJass:Ik ben dan wel een spring-in-'t-veld, de huismus in mij geniet ten volle van de thuisquarantaine. Caballero: Idem hier. Ik heb mij nog geen seconde verveeld. Het stoort mij evenmin om geen contact te hebben met de buitenwereld. Ik schrijf teksten, kijk series, speel PlayStation... We hebben de laatste jaren nooit echt een pauze genomen. In die zin is het niet slecht dat we nu even op de rem moeten duwen. Lijkt me ideaal om een tussentijdse balans op te maken.Caballero:Voor JeanJass is het al langer duidelijk wat zijn taak is: il est le sauveur du rap français. (lacht) Nee, we denken er niet te veel over na. Dat helpt om je naturel te behouden. Zolang als we ons blijven amuseren, zit het goed. Door de jaren heen is het al duidelijk geworden welke plek we willen innemen in de rapscene. Wat wij doen is atypisch en origineel, maar het is niet zo dat daar tot in de details over is nagedacht. We doen gewoon graag onnozel. JeanJass:Het is gevaarlijk om relevant te wíllen zijn. Daar is niets spontaans aan. Artiesten die mee proberen te zijn met de tijd, haal je er zo uit. Door het hoge lolbroekengehalte dreigen jullie wel karikaturen te worden.JeanJass:Dat is het gevaar, ja, al zijn er genoeg voorbeelden van bekendheden die groot zijn geworden door een karikatuur van zichzelf te spelen, zoals Robert De Niro. Maar eerlijk? Ik ben niet bang om als een typetje beschouwd te worden, want ik ben gewoon mezelf. In het dagelijkse leven doe ik mij niet anders voor dan de JeanJass die je van het internet kent. Ik geloof echt dat we dáárom succes hebben. Bij een nieuwe release bombarderen veel rappers de wereld met oproepen om hen zoveel mogelijk te streamen, in de hoop de grootste te worden. Hoe competitief zijn jullie ingesteld?Caballero:We willen de concurrentie opeten. (lacht) Maar het is niet zo dat ik de eerste week na een release met een vergrootglas naar de statistieken zit te kijken. Natúúrlijk zouden wij ook graag gouden platen behalen en records verbreken, maar dat is niet het streefdoel. Op Tout s'arrête klinkt het: 'Si demain tout s'arrête, c'est quoi la suite de l'histoire?'Baart de toekomst jullie zorgen?JeanJass:Uiteraard. In dit vak heb je je lot niet in eigen handen. We kunnen nog zo hard ons best doen, als er geen haan naar kraait, kan het snel gedaan zijn.Maar die song is verder vooral een boodschap aan Caba en mezelf: het is niet omdat de zaken goed gaan dat we dikkenekken moeten worden of op onze lauweren moeten rusten. Ik probeer zoveel mogelijk in het nu te leven. Een eerste vaststelling: jullie hebben deze keer minder voetbalmetaforen gebruikt dan in het verleden.JeanJass:Daar is een heldere verklaring voor: er zijn 23 gasten op deze mixtape, wat betekent dat er minder JeanJass is. (snel) Kan ik mijn antwoord nog veranderen? Ik refereer minder aan het voetbal omdat het EK is verzet. Ik spaar al mijn referenties op tot volgend jaar. Dat wij geknipt zijn om een hymne voor de Rode Duivels te maken? Klopt, mais c'est une question d'argent. (lacht)Vaststelling nummer twee: tussen die 23 gastartiesten staat er slechts één vrouw, de Zwitserse rapster Chilla.Caballero:Je bedoelt twee: JeanJass is ook een meisje. (grinnikt)JeanJass:Je hebt gelijk, hoor. Vrouwen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd, niet alleen op onze plaat, maar in het algemeen in de Franstalige rap. Maar ik heb er goede hoop op dat snel zal veranderen. Er komt vrouwelijk talent aan waar je niet omheen zult kunnen. Caballero: Ook in het derde seizoen van onze webserie High & fines herbes hebben we slechts één vrouw te gast, Liza Del Sierra (een bekende Franse pornoactrice, nvdr.). In dat specifieke geval is het weliswaar moeilijker, omdat je iemand moet vinden die op camera voor zijn druggebruik durf uit te komen. Het derde seizoen van die YouTubereeks is gefilmd in een villa in Spanje en heeft iets weg van Love Island, maar dan met jonge rappers die op wiet geilen.JeanJass: (schaterlach) 'Drugs Island'! Magnifique!Waar ik eigenlijk naartoe wilde: dit seizoen van High & fines herbes is professioneler en jullie brengen een bijbehorend kookboek uit, het wordt moeilijker om te zeggen wat bij jullie nu op de eerste plaats komt.JeanJass: C'est clairement la musique. Het hele lifestyleluik is een middel om mensen naar de muziek te leiden. We zijn in de eerste plaats rappers, mais on aime la weed et la bouffe, vandaar de onlineshow en het kookboek. Caballero: Het eerste seizoen van High & fines herbes was een succes op YouTube, Viceland kocht de rechten op het tweede... Een hedendaagse artiest is óók een ondernemer. Je moet manieren bedenken om je boodschap zo goed mogelijk te verspreiden. We zijn ooit gestart als rappers, maar intussen zijn we meer dan dat.Gaat Viceland het nieuwe, derde seizoen ook uitzenden?Caballero:Voor zover ik weet niet. Misschien als ze met een grote zak op de proppen komen... Een grote zak wiet?Caballero:Liever een grote zak geld. Daarmee zal ik mijn wiet wel zelf kopen. (lacht)De onvermijdelijke vraag: smoren jullie in lockdown nu meer of minder dan gewoonlijk?Caballero: Ça dépend. De laatste dagen smoor ik zelden, twee weken geleden daarentegen... JeanJass: Het is verleidelijk om in de zetel te zitten met een bokaal vol verse kruiden. Ik heb vooral eindelijk tijd om veel te koken, ik doe bijna niets anders meer. Caba en ik sturen via WhatsApp onze recepten naar elkaar. Caballero:Er zitten er enkele goede tussen. Als je één recept uit jullie boek zou moeten aanraden?JeanJass:De wafeltjes zijn makkelijk om te maken én lekker. Een beetje suiker en chocoladesaus erbij. Et hop, c'est reglé. Je kunt ze ook klaarmaken met wietboter, maar dat moet je voor jezelf uitmaken. (lacht)