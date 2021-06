De burgemeesters van Boom en Rumst hebben de vergunningsaanvraag voor Tomorrowland om een uitgestelde editie van het dancefestival te organiseren eind augustus en begin september geweigerd. Dat zegt de festivalorganisatie, die spreekt van 'een mokerslag, zeer hard en onverwacht'. Minister Bart Somers (Open VLD) wil hen op andere gedachten brengen. 'Als Pukkelpop kan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren'.

De argumentatie voor het weigeren van de aanvraag is volgens burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) onder meer dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten. Vooral de epidemiologische context baart echter zorgen.

'We hebben een strafrechtelijke, maar ook een morele verantwoordelijkheid als burgemeester', zegt Baert. 'Ik zou het persoonlijk erg moeilijk hebben als er naar aanleiding van Tomorrowland een lokale uitbraak zou zijn waarbij slachtoffers zouden vallen. Onze grootste bezorgdheid is dan ook de epidemiologische situatie en de risico's naar de lokale bevolking toe.'

Callaerts sluit zich aan bij die uitleg. 'Dit is een beslissing van het gezond verstand, niet van het hart', zegt hij. 'Tomorrowland is hier al jaren thuis en we hopen dat we hen in 2022 kunnen terugzien. Maar nu komt het te vroeg, op een moment waarop de epidemiologische situatie nog niet volledig onder controle is en we ook nog geen zekerheid hebben dat dat wel zo zal zijn eind augustus.'

De burgemeesters stellen wel dat Tomorrowland juridisch de mogelijkheid heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen, maar wijzen erop dat het voor de planning van de politie steeds moeilijker zal zijn om zich nog voor te bereiden op een festival.

Somers: 'Dit is veilig te organiseren'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) gaat 'op korte termijn' in gesprek met de betrokken burgemeesters. Dat heeft hij donderdagavond via Twitter aangekondigd. 'Samen moeten we dat (festival) veilig kunnen organiseren', laat hij weten.

Ik ga als minister van Binnenlands Bestuur op korte termijn aan tafel zitten met de gemeenten Rumst en Boom. We moeten onze event- en cultuursector steunen! Mensen hebben nood aan een zomer vol plezier. Samen moeten we dat veilig kunnen organiseren. #Tomorrowland — Bart Somers (@BartSomers) June 17, 2021

'Uiteraard', zegt hij aan Belga, 'valt het onder de bevoegdheden en lokale autonomie van onze steden en gemeenten om zelf te beslissen of bepaalde evenementen kunnen doorgaan op hun grondgebied, maar vanuit de Vlaamse regering hebben we er net voor geijverd dat festivals deze zomer terug mogelijk zouden zijn. Deze sector heeft zwaar geleden onder de coronacrisis en we hebben hem ondersteund met financiële middelen om erdoor te komen, maar vanaf 13 augustus moet het weer mogelijk zijn om grotere festivals te organiseren. Als Pukkelpop kan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren'.

Juridische stappen?

De organisatie van Tomorrowland meldde, voor de tussenkomst van Somers, dat ze de weigering van de vergunningsaanvraag door de burgemeesters eerst wil 'laten bezinken' en daarna pas een beslissing zal nemen over mogelijke juridische stappen.

In een reactie verwerpt Tomorrowland alvast enkele van de argumenten die de burgemeesters gaven voor hun weigering. Zo kan de verwachte publicatie van het ministerieel besluit een oplossing bieden voor de wettelijke basis en zou de mogelijkheid kunnen worden gecreëerd om de controle van het coronacertificaat door private bewakingsdiensten te laten uitvoeren. Dat experts van het GEMS zich bezorgd tonen over de epidemiologische situatie, werd volgens Tomorrowland dan weeral door het Overlegcomité beoordeeld toen dat besliste om festivals te laten plaatsvinden vanaf half augustus.

'Als Tomorrowland willen we in de allereerste plaats een veilig festival organiseren en we hebben meermaals aangegeven dat we altijd op de epidemiologische situatie zullen blijven evalueren en anticiperen', zegt woordvoerster Debby Wilmsen. 'Een tweede jaar op rij geen Tomorrowland, is sowieso een gigantische ramp voor ons bedrijf, maar ook voor de meer dan 1500 betrokken leveranciers, vele freelancers en onze duizenden medewerkers. Wij zijn nog steeds 100 procent klaar om alles organisatorisch zo professioneel mogelijk te organiseren als de epidemiologische situatie dat toelaat en een mooi einde van de zomer met onze bezoekers te kunnen vieren.'

De ontgoocheling over de lokale gemeentebesturen is groot. 'Na 15 jaren intensieve samenwerking voelt dit heel wrang en vinden we het bijzonder jammer na de vele constructieve voorbereidingen en gesprekken', zegt Wilmsen.

