De Britse singer-songwriter Ed Sheeran en de Zuid-Koreaanse band BTS zijn de belangrijkste winnaars van de MTV Europe Music Awards 2021 geworden. Ed Sheeran won twee keer, BTS vier keer.

De prijzen werden deze keer uitgereikt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het grote publiek bepaalde de winnaars via een online stemming. Ed Sheeran, die vijf keer genomineerd was, won in de belangrijke categorieën 'Beste artiest' en 'Beste song'. Die laatste award won hij voor zijn hit 'Bad Habits'.

De Zuid-Koreaanse groep BTS had vier nominaties en haalde die allemaal binnen: 'Beste pop', 'Beste K-pop', 'Beste groep' en 'Grootste fans'.

In de categorie 'Beste Rock' viel de Italiaanse band Måneskin in de prijzen. 'Beste nieuwkomer' was Saweetie. Nicki Minaj kreeg de award voor 'Beste Hip-Hop', YUNGBLUD die voor 'Beste alternatieve muziek'.

De verliezer van de avond was de Canadese zanger Justin Bieber. Hij was liefst acht keer genomineerd, maar kreeg geen enkele award.

'Provocatie'

Voor het eerst was er tijdens de show ook erkenning voor de winnaars van de 'MTV EMA Generation Change Award'. Onder de vijf laureaten die zich inzetten voor gelijkheid en strijden tegen anti-LGBTQ+-beleid was ook een Hongaarse activiste, Viktória Radványi. Zij is betrokken bij de organisatie van de Pride in Boedapest.

De Hongaarse regering van premier Viktor Orban voert openlijk een beleid tegen homoseksualiteit. In de aanloop naar de galashow van MTV was al bekendgemaakt dat de LGBT-gemeenschap geëerd zou worden. De kabinetschef van Orban, Gergely Gulyas zei daarover dat het evenement 'een provocatie tegen de regering' zou worden.

