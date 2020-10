De organisatoren van de Brusselse Fifty Sessions werken opnieuw samen met vooraanstaande festivals voor een tweede editie van Fifty Lab, een showcasefestival dat beloftevolle artiesten naar voren schuift.

Het Brusselse pr-bureau Five Oh speurt al vijf jaar door de nationale en internationale muziekwereld op zoek naar het talent van morgen. Elke maand geven ze één jonge Belgische en één jonge buitenlandse artiest een podium op de Fifty Sessions, een serie private evenementen (alleen wie tickets wint via mediapartners zoals Knack Focus, kan binnen) in onder andere de C12-club onder Brussel-Centraal. Onder meer Angèle, Tamino en Lomepal stonden al op de affiche van Fifty Sessions, net voor ze zalen en platenwinkels uitverkochten.

Vorig jaar sloeg de organisatie voor het eerst de handen in elkaar met grote festivals als Primavera, Glastonbury en Dekmantel voor een 'smart curation festival': Fifty Lab. Deze zomer deden ze hetzelfde met Belgische festivals, die dan toch een podium konden vullen op de Fifty Summer Sessions.

In november is Fifty Lab aan een tweede editie toe. Die is om de u welbekende reden kleinschaliger dan vorig jaar, en zonder conferenties en randactiviteiten. Maar de insteek blijft gelijk: negen grote festivals schuiven muzieksterren-in-wording naar voren.

Het programma is dit jaar gevuld met uitsluitend Belgische artiesten: elk festival kiest één te ontdekken act uit ons land. Die negen concerten worden verspreid over drie dagen en drie verschillende locaties in Brussel: AB Club, Archiduc en Beursschouwburg. De shows vinden plaats op verschillende tijdstippen, zodat wie wil meerdere optredens kan meepikken op een avond.

De line-up en de betrokken festivals worden binnenkort bekend gemaakt. De ticketinkomsten gaan integraal naar de artiesten, die door de pandemie heel wat shows in het water zagen vallen.

Fifty Lab Van 18 tot en met 20 november in AB Club, Archiduc en Beursschouwburg, Brussel. Tickets gaan op 22 oktober in voorverkoop. De organisatoren van Fifty Lab houden de situatie en veiligheidsmaatregelen nauwgezet in de gaten om het festival te verplaatsen indien nodig. In het geval van annulering, krijgen tickethouders het aankoopbedrag teruggestort.

