De organisatoren van de FiftyFifty Sessions, een Brussels initiatief dat een podium biedt aan het muzikaal talent van morgen, slaan de handen in elkaar met onder meer Primavera, Glastonbury, Best Kept Secret en Dour voor een nieuw 'smart curation festival': FiftyFifty Lab.

Van Angèle tot Tamino, van Lomepal tot Buzzy Lee: de lijst met aanstormende muzikale talenten uit binnen- en buitenland die al weleens een FiftyFifty Session hebben gegeven, oogt bepaald indrukwekkend.

Er prijkt dan ook al bijna drie jaar lang elke maand één jonge Belgische en één jonge buitenlandse artiest op de affiche van de FiftyFifty Sessions, een reeks private evenementen (enkel wie tickets wint via mediapartners als Knack Focus raakt er binnen) die in onze hoofdstad worden gehouden. De jongste edities vonden plaats in de hippe C12-club onder het centraal station van Brussel.

En dit najaar zullen de organisatoren erachter de héle stad inpalmen, want dan krijgen de FiftyFifty Sessions een verlengstuk in de vorm van een heus 'smart curation festival': FiftyFifty Lab. De eerste editie van dat evenement, een samenwerking van de FiftyFifty Sessions en het creatief agentschap KuratedBy, zal plaatsvinden op donderdag 7 en vrijdag 8 november en zich uitstrekken over vijf concertzalen in de Brusselse binnenstad, van de C12 en de Bonnefooi over de AB Club en La Madeleine tot L'Archiduc.

De line-up is vooralsnog niet bekend, maar zeker is wel dat die net als bij de FiftyFifty Sessions uitsluitend uit opkomende namen zal bestaan. Bovendien wordt de samenstelling ervan gemaakt door curatoren van twintig Europese festivals. En dat zijn niet de minsten: onder meer Primavera, Glastonbury, The End of the Road, Melt Festival, Best Kept Secret, Dour en het indoorfestival van de AB BRDCST doen mee. Elk van die festivals zal één tot twee namen aandragen, dertig procent van de affiche zal Belgisch kleuren.

Naast 'muziekliefhebbers van zestien tot vijfenzestig' zullen ook professionelen uit de muziekindustrie hun gading vinden tijdens FiftyFifty Lab, waar behalve concerten ook conferenties en andere netwerkevents georganiseerd worden.

Voor de 'early birds' zal de kostprijs voor twee dagen FiftyFifty Lab 30 euro bedragen. Info en tickets: fiftyfiftylab.com.