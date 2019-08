Het gaat goed met de Britse hiphop, yes sir. Terwijl politici druk in de weer zijn met het Verenigd Koninkrijk af te scheuren van Europa vindt grime steeds meer een publiek over de grenzen. Na het pionierswerk van onder meer Wiley en Dizzee Rascal surft de tweede golf rappers gezwind het kanaal en de Atlantische Oceaan over. Drie van hen spoelden op dag één van Pukkelpop aan te Kiewit, met wisselend succes.

Stormzy: geen champagne, wel hopen charisma en blinkede biceps (***)

Zullen we eerst de Lukaku-grap doen? Oké: 'Where do you know me from?'. Iets over half vijf weerschalde de vraag vanop het hoofdpodium, terwijl een lange, donkere en gespierde man in een sportief kloffie vanuit de coulissen tevoorschijn sprong. Wie de voorbije twee jaar in een monnikenklooster heeft doorgebracht zou geen al te slechte gok wagen met 'Euhm, Manchester United?'.

...