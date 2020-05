De Britse rapper Ty, die met zijn album Upwards genomineerd was voor de prestigieuze Mercury Prize, is op 47-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van covid-19, de longziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Britse rapper Ty is aan het coronavirus overleden. Dat zegt de organisatrice van een geldinzamelingsactie voor de rapper. Ty, die in het echt Ben Chijioke heette, werd in het ziekenhuis opgenomen nadat hij positief had getest op het virus. Daar werd hij in een kunstmatige coma gehouden, volgens de pagina die voor hem werd aangemaakt op de website GoFundme.

Zijn toestand verbeterde en midden april was hij zelfs opnieuw bij bewustzijn. Maar donderdag is hij uiteindelijk toch overleden, schrijft de organisatrice van de inzamelingsactie, Diane Laidlaw. 'De familie wil haar oprechte dank betuigen aan iedereen die geholpen heeft en ongerustheid heeft geuit sinds hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Maar nu hopen ze dat hun privéleven wordt gerespecteerd, zodat ze in alle intimiteit kunnen rouwen', schrijft ze.

Ty werd in Londen geboren als zoon van Nigeriaanse immigranten. In 2001 bracht hij zijn eerste album uit, Awkward. Met zijn tweede album, Upwards, werd hij genomineerd voor de prestigieuze Mercury Prize in 2004, samen met Amy Winehouse en The Streets. Ty bracht nog drie andere albums uit en werkte samen met artiesten als De La Soul, Arrested Developement en Roots Manuva. 'De huidige generatie rappers is veel aan hem verschuldigd. Hij heeft deuren geopend', schreef Franse dj Gilles Peterson op Twitter. (Belga)

