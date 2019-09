De rapper Dave heeft met zijn album Psychodrama de Mercury Prize in de wacht gesleept. Dat is de prijs voor beste Britse album van het jaar.

In een verklaring noemde de vakjury het album 'het muzikale equivalent van een literair meesterwerk: een conceptueel album over de ervaring van Dave tijdens zijn jeugd in Zuid-Londen, gestructureerd in de vorm van een therapiesessie die een zeer persoonlijk verhaal universeel relevant maakt'.

Psychodrama 'zal blijvend relevant zijn voor een generatie en onderstreept het belang van het album als kunstvorm', klonk het nog. In de jury zat onder meer Stormzy, de rapper die in 2017 zelf genomineerd was voor de award. Tijdens een korte overwinningsspeech nodigde Dave zijn moeder uit op het podium.

De Mercury Prize wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan een Britse of Ierse artiest. Op de nominatielijst stonden dit jaar ook artiesten als Black Midi, Foals, Idles, Slowthai en The 1975.