De Britse actrice Esmé Bianco, bekend door haar rol in Game of Thrones, heeft vrijdag een klacht ingediend tegen de Amerikaanse zanger Marilyn Manson. Ze beschuldigt hem van verkrachting, sadistisch seksueel misbruik en herhaaldelijk geweld.

Verschillende vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood, beschuldigden de zanger onlangs al van intimidatie en verkrachting. Brian Warner, de echte naam van de Manson, ontkende de aantijgingen en zei dat zijn 'intieme relaties altijd volledig consensueel zijn geweest'.

Bianco beweert dat ze twee keer door Manson is uitgenodigd om naar Los Angeles te komen onder het voorwendsel werk voor haar te hebben. Ze zegt in de plaats daarvan het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. De zanger zou haar geslagen, gegeseld en geëlektrocuteerd hebben, staat in de klacht die ingediend is bij een rechtbank in Californië. De feiten vonden volgens de actrice plaats in mei 2011. 'Warner heeft seksuele handelingen gepleegd met Bianco terwijl ze bewusteloos was of niet in staat was om toestemming te geven', staat in de aanklacht, waarin ook melding wordt gemaakt van 'herhaaldelijke seksuele aanranding'.

De advocaat van de zanger, Howard King, verklaarde aan entertainmentsite TMZ dat de beschuldigingen van Bianco 'waarschijnlijk vals' zijn en beloofde ze 'met klem aan te vechten in de rechtbank'.

In februari kondigde de politie van Los Angeles aan dat er een onderzoek was geopend na beschuldigingen van geweld tegen de zanger. Het ging om gebeurtenissen tussen 2009 en 2011, maar ze maakte de identiteit van het slachtoffer niet bekend.

Bianco verklaarde vrijdag op de sociale media dat ze naar buiten is getreden om te voorkomen dat Manson 'andere levens zou verwoesten en om andere slachtoffers te helpen'. Bianco leerde Manson in 2009 kennen, toen zij een rol speelde in een van zijn videoclips. Ze hadden ook jarenlang een relatie. De 38-jarige actrice speelde tussen 2011 en 2013 in veertien afleveringen van de serie Game of Thrones.

