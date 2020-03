Lady Gaga meets Lil' Kim: Bree Runway maakt genreloze bangers, goedgekeurd door Rihanna, Stormzy en Missy Elliott.

Aka: Brenda Mensah

Bree Runway noemt zichzelf het liefdeskind van Lady Gaga en Lil' Kim. Een verbazend accurate beschrijving, als u het ons vraagt. Al klinkt ze op haar nieuwe single Apeshit misschien nog meer als een futuristische Missy Elliott. Voor die banger liet de Britse zich inspireren door een reactie onder een van haar YouTube-video's: 'Toen ik dit begon te kijken dacht ik eerst: ze is too much voor mij. Tot ik besefte dat ik gewoon niet genoeg ben voor haar.' Het slag opmerkingen dat Bree Runway wel vaker krijgt. Ze was altijd net iets té volgens sommigen: te raar, te zwart, te alternatief. 'Als jonge zwarte vrouw krijg je continu te horen: je mag niet dit, je mag niet dat. Je wordt altijd maar in het vakje van soul of r&b geduwd, maar ik wil laten zien dat je ook je eigen weg kunt volgen. Je hoeft niemand te kopiëren. Dáár draait Bree Runway om.' Muziek was, als kind van een drummende vader en een dansgrage moeder, altijd al een constante in het leven van Brenda Mensah. Zelf werd ze voor het eerst aangemoedigd om muziek te maken door de Phil Collinsen, Whitney Houstons en David Bowies van deze wereld, maar evengoed sijpelen de sound van het MTV-tijdperk en haar Ghanese roots door in haar muziek. Met haar eerste loon bouwde ze een bescheiden homestudio, waarin ze vier jaar geleden haar debuut-ep Rnwy 01 opnam. Al snel kreeg ze een stevige cultfollowing en vorig jaar bracht ze de ep Be Runway uit op het grote Virgin EMI. Met succes: intussen mag ze Rihanna, Stormzy, Diplo én Missy Elliott tot haar fans rekenen. U verkeert in goed gezelschap. Een willekeurige quote: ' It's glamorous, gangsta, hot girl pop music! Ik beperk me niet graag tot één genre. Dat is alsof je me zou vragen om altijd dezelfde pruik te dragen. Onmogelijk! Ik moet mijn swag tweewekelijks resetten, zodat mensen alert blijven.'