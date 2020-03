De deuren van Bozar zijn momenteel gesloten voor het publiek, maar dankzij het programma Bozar@Home hoeven cultuurliefhebbers het Brusselse cultuurhuis niet te missen. Vanavond wordt het startschot gegeven en gaat een eerste van zes huiskamerconcerten van enkele topmuzikanten in première. En dat bij u thuis.

Het coronavirus kan dan wel het dagelijkse leven stilleggen, achter de schermen werkten de medewerkers van Bozar gewoon voort. Dat resulteert nu in Bozar@Home, een programma dat de artistieke en culturele diversiteit van de Brusselse cultuurtempel toont. Concerten, theater, tentoonstellingen, films, lezingen en andere inspiratiebronnen zullen via Facebook, Instagram en de website van Bozar verspreid worden.

De aftrap van het alternatieve cultuurprogramma wordt vanavond gegeven met een eerste van zes live concerten van muzikanten die een nauwe band hebben met Bozar. Zij zullen vanuit hun huiskamer voor muziek zorgen. De mandolinespeler Avi Avital mag vanavond om 20 uur de spits afbijten.

Het online aanbod van Bozar breidt zich evenwel nog veel verder uit. Het publiek zal dankzij Bozar@Home ook kunnen genieten van een virtuele rondleiding door de tentoonstelling van Keith Haring met curatoren Darren Pih en Tamar Hemmes en van performances die georganiseerd werden in het kader van de tentoonstelling van Yves Klein. Ook op het programma: een interview met Jacqueline Mesmaeker over haar toekomstige tentoonstelling 'Ah, quelle aventure!' en het verhaal achter de bijzondere poppen van de expo 'Mondo Cane' van Jos De Gruyter & Harald Thys.

Via de socialemediakanelen van Bozar zullen in de komende dagen nog meer evenementen toegevoegd worden aan de programmatie, waaronder ook films en documentaires van Bozar Cinema. (Belga)

