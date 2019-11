De 'Bob Dylan van de Lage Landen' stopt ermee. Dat vertelt zijn vriend en medemuzikant Henny Vrienten in de podcast Met Groenteman in de Kast.

De Nederlandse kleinkunstzanger Boudewijn de Groot heeft zijn laatste optredens in de agenda staan. Hij zal in 2020 nog een keer het podium beklimmen, in de gelegenheidsformatie De Vreemde Kostgangers, met George Kooymans en Henny Vrienten. Dat zei Vrienten tijdens een interview, dat gehouden werd omdat hij zelf al had aangekondigd zijn laatste album uit te brengen.

De Groot gold in de jaren 60 en 70 als de 'Bob Dylan van de Lage Landen', die grote successen oogstte met hits als 'Welterusten Mijnheer de President', 'Het land van Maas en Waal' en 'Jimmy'. In de jaren 90 stond hij in de musical 'Tsjechov' van Robert Long, waarmee hij twee jaar toerde. Sindsdien opereerde De Groot lange tijd vooral achter de schermen, als producer van onder meer Henny Vrienten, Rob de Nijs en Stef Bos.

Laatste shows

Nadat hij in het interview zelf vertelde dat hij 'klaar was met Henny Vrienten als artiest', vertelde hij ook dat de tour in 2020 met De Vreemde Kostgangers meteen ook het laatste publieke optreden zal zijn van zijn vriend Boudewijn de Groot. Het trio bezoekt dan enkel Nederlandse cultuurhuizen, dus Belgen die de Groot nog een laatste keer in actie willen zien, zullen de grens over moeten. Er zijn nog verschillende tickets verkrijgbaar.