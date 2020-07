Boomtown gaat dit jaar niet door in en rond de Gentse Handelbeurs, maar op kades langs Gentse binnenwateren. De concerten worden opgenomen en online uitgezonden.

Woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om tot eind augustus grote evenementen af te lassen. Dat betekent dat ook de Gentse Feesten en muziekfestival Boomtown niet kunnen doorgaan in hun oorspronkelijke vorm.

Daarom vroeg Stad Gent aan de organisatoren van Boomtown om een digitaal en creatief alternatief te organiseren. Het festival zou in een virusvrije wereld plaatsvinden tussen 17 en 25 juli op de Gentse Kouter, in de Opera en in de Handelsbeurs. Dat werd vervangen door een 'Drijf-In'-editie.

Op Boomtown Drijf-In treden zes Gentse bands op langs de Gentse waterwegen: Dirk (gestileerd als 'dirk.'), Emy, Mattias De Craene, Meskerem Mees, Berlinde Deman en Crooked Steps tekenen present. Het resultaat wordt opgenomen en kan je bekijken vanaf woensdag 22 juli, 12 uur op onder meer de websites van Boomtown en de Gentse Feesten, en via Knack Focus. Een beperkt publiek kan de opnames bijwonen door te mailen naar marie@democrazy.be. (M.M.)

