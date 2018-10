Bon Jovi en John Fogerty komen volgend jaar naar TW Classic

Nadat het de afgelopen dagen namen voor Rock Werchter regende, voegt nu ook TW Classic de eerste namen aan haar affiche toe. De headliner heet dit jaar Bon Jovi. De band speelt in Werchter zijn eerste Belgische optreden sinds 2011. De laatste keer dat ze in het festivalpark van Herman Schueremans speelde, was alweer in 2001.

Jon Bon Jovi en zijn trawanten krijgen het gezelschap van John Fogerty. De zanger van Creedence Clearwater Revival neemt, net als Bon Jovi, een pak klassiekers mee naar de wei van Werchter, van Fortunate Son tot Bad Moon Rising.

Nadat het festival vorig jaar verraste, met 'jonge' headliners als The National en Editors, lijkt TW Classic met zijn eerste twee namen weer op een wat ouder publiek te mikken. TW Classic vindt plaats op 14 juli. De ticketverkoop begint nu vrijdag 2 november om 9 uur via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Voor een ticket betaal je 92 euro.