Uit 789 inzendingen werden negen finalisten gekozen, en daaruit kozen de luisteraars van Studio Brussel drie winnaars: Bluai, Ila en Shaka Shams mogen zich vanaf vandaag officieel de winnaars van De Nieuwe Lichting 2022 noemen.

De winnaars van De Nieuwe Lichting werden zonet bekendgemaakt in Wilde Westen in Kortrijk, de gaststad waar Studio Brussel in het kader van De Week van de Belgische Muziek radio maakt. Uit negen finalisten werden bedroompopgroep Bluai, Indierocker Ila en rapper Shaka Shams tot winnaar gekroond.

Opvallend is dat Ila zo twee keer in de prijzen valt: zowel als lid van Bluai als solo. 'Door zich ook met haar eigen band tot De Nieuwe Lichting 2022 te kronen, pakt de Limburgse Ila - voluit Ilayda Cicek - een zeldzame dubbel. Dat ze méér is dan de sidekick van Bluai, bewijst ze met de potige single Leave me dry, die de jonge PJ Harvey in herinnering brengt', zegt Michael Ilegems, chef van Knack Focus en lid van de professionele jury die de negen finalisten selecteerde. Andere juryleden waren Studio Brussel-dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier van The Subs en Thibault Christiaensen van Equal Idiots.

Ook Ila's groep Bluai schoot dus de hoofdvogel af. 'Wat begon als het slaapkamerproject van Catherine Smet groeide uit tot een volwaardige girlband met ook die andere nieuwlichter Ila in de gelederen. Mauro en Meskerem Mees zijn fan, en te oordelen naar het dromerige Dime Store is Bluai goed op weg om de Phoebe Bridgers van het Waasland te worden', weet Ilegems over de groep te zeggen.

Tenslotte mocht er ook hiphop bekroond worden tot Belgisch geluid van de toekomst. 'Antwerp represent: ook Shaka Shams mag zich laureaat van De Nieuwe Lichting 2022 noemen. Met het groovy Black Metal Rebel serveert de 21-jarige Shams Bedja onversneden rappunk à la Ho99o9 en Death Grips, maar insiders weten: Shaka Shams heeft ook nog heel wat ánders in zijn mars', zegt Ilegems over de laatste artiest die het trio winnaars vervolledigt.

Als winnaars van De Nieuwe Lichting mogen deze artiesten zich voorbereiden op professionele begeleiding door VI.BE en zullen ze professionele omkadering krijgen door Wilde Westen. Daarnaast krijgen ze airplay op Studio Brussel en een cover bij Knack Focus.

