Knack Focus-redacteur Jonas Boel over een bijzondere ontmoeting tussen Londen en Brussel. 'Alice, de zestiger op de tunneltrein, en haar warme, muzikale herinneringen uit een kil, somber tijdperk.'

Verkleumd, moe en gestresseerd neem ik plaats op mijn zitje van de Eurostar richting Brussel, slechts drie uur na mijn arriveren in Londen. De woorden die ik op mijn terugweg zou moeten schrijven komen niet, dus blader ik door de nieuwe, vlug in het huidige niemandsland tussen Engeland en het Europese vasteland gekochte editie van Mojo. Het maandblad staat zoals altijd gevuld met artikels over oude muziekgloriën. The Who, PiL, Gene Clark, Judy Collins...

...