'Hoezo, we deden mysterieus? Slaat nergens op.' De 'beste Londense band waar niemand iets van weet', zoals ze in de Britse pers genoemd werden, geeft eindelijk tekst en uitleg.

First things first: die hype rond Black Midi is opgeklopt, maar terecht. Met hun eerste album Schlagenheim lost het viertal beloftes als 'niet voor één gat te vangen', 'technisch onderlegd', en 'écht niet voor één gat te vangen' probleemloos in. Dat de leden van Black Midi jong zijn, gemiddeld twintig, en een frisse wind door de Britse gitaarmuziek laten waaien, dat klopt. Maar dat ze opzettelijk verstoppertje speelden met de pers en zich zo lang mogelijk in nevelen hulden, spreken bassist Cameron Picton en drummer Morgan Simpson met klem tegen. 'We gaven wél interviews', zegt Simpson. 'Er was wél muziek online te vinden. Alleen niet zoveel, nee. Er was ook niet veel om met de rest van de wereld te delen. Tot nu.'

...