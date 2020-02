De Amerikaanse zangeres Billie Eilish is een van de grote winnaars geworden bij de uitreiking van de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen.

De uitreiking vond dinsdag voor de veertigste keer plaats. Ook Stormzy, Mabel, Lewis Capaldi en Foals gingen met een prijs naar huis.

De 18-jarige Eilish werd bekroond als beste vrouwelijke internationale solo-artiest. Ze trad ook op tijdens de uitreiking, waar ze het nieuwe nummer 'No Time To Die', de titelsong van de komende 'James Bond'-film, zong. Nummer van het jaar was 'Someone You Loved' van Lewis Capaldi. De 23-jarige zanger werd ook bekroond als beste nieuwe artiest.

De award voor beste mannelijke Britse solo-artiest ging naar Stormzy, terwijl die prijs bij de vrouwen naar Mabel ging. Beste mannelijke internationale solo-artiest was voor Tyler the Creator. Rapper Dave won de award voor album van het jaar voor zijn plaat 'Psychodrama'.

De ceremonie in Londen werd gepresenteerd door de Britse cabaretier Jack Whitehall. Hij eerde tijdens zijn openingsspeech de overleden presentatrice Caroline Flack, die het afgelopen weekend om het leven kwam. 'Ze was een warme en kleurige persoonlijkheid, met een aanstekelijk gevoel voor plezier', stelde de komiek. Flack was vrijwel elk jaar aanwezig bij de uitreiking van de Brit Awards.

