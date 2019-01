Billie Eilish is nog maar zeventien, en toch gaat ze in 2019 voor totale popdominantie

Op geen enkele manier is dat hallucinante succes normaal te noemen. Langs de andere kant: definieer 'normaal' als het over de leeftijd van Billie Eilish Pirate Baird O'Connell - haar middle name is daadwerkelijk 'Pirate' - gaat.

Op haar dertiende zong de Amerikaanse Ocean Eyes in, een nummer dat geschreven was door haar broer Finneas (die tot op heden voor haar producet, met haar meeschrijft en occasioneel op het podium meedanst. Op haar veertiende maakte ze een clip bij Ocean Eyes die viraal ging. Op haar vijftiende tekende ze bij Interscope Records, het label dat ook Kendrick Lamar en Lana Del Rey huisvest, en bracht ze Bellyache uit, een nummer waarin ze zich een psychopate met een koffer vol lijken waande. Op haar zestiende was ze de jongste artieste ooit in de lijst van BBC's Sound of. Billie Eilish is altijd al het soort tiener geweest dat je over je eigen tienerjaren doet nadenken. Geen idee wat u bereikt hebt tussen uw dertiende en uw zeventiende, maar niet dát.

Ergens dit jaar zou haar debuutplaat moeten verschijnen en alle tekenen wijzen erop dat daarmee de doorbraak bij het grote publiek volgt. De voornaamste vraag is dan ook niet of ze het straks zal maken, maar als wat voor artieste ze dat zal doen. My Boy was lichtvoetige indiepop in de lijn van Angèle. Lovely was een pure popsterballade met Khalid. When the Party's Over mixte de verkniptheid van Tyler, the Creator met de de oprechtheid van Lorde. Eilish lijkt een soort altpopster in wording. Alt genoeg om op de blogs te scoren, popster genoeg om de tienermeisjes aan je kant te hebben.

Die Angèle-referentie van daarnet is overigens niet helemaal toevallig. Net als de Belgische is Eilish een artieste voor vandaag. Van haar outfits over haar kapsels tot haar videoclips: alles heeft een duidelijke visuele identiteit. Ze weet ook hoe ze Instagram moet gebruiken. Om u een idee te geven: afgelopen jaar gaf een fan haar na een optreden een tekening van zichzelf met bloedende ogen. Eilish zette het portret online, ging op zoek naar de tekenaar op Instagram en puurde uit de tekening de even bevreemdende als uitstekende videoclip van When the Party's Over.

Maar om het fenomeen Billie Eilish te snappen moet u eigenlijk een andere video zien. In oktober vorig jaar haalde Vanity Fair een vijftienjarige Billie Eilish voor de camera en stelde haar een reeks vragen over hoe ze zichzelf in de toekomst zag, wie haar helden waren en hoeveel volgers ze op Instagram had. In oktober van dit jaar deed Vanity Fair het interview nog eens over met exact dezelfde vragen en zette vijftien- en zestienjarige Billie Eilish naast elkaar in een splitscreen.

Het is onmogelijk om niet gecharmeerd te raken door de relativering en spontaneïteit waarmee ze op zichzelf terugblikt. Er zit een ontwapenend fragment in waarin vijftienjarige Billie zegt dat ze zou 'ontploffen' als ze Tyler, the Creator zou ontmoeten, haar grote held. Zestienjarige Billie antwoordt: 'I met him and it was great.' Het is een soort mini- Boyhood, maar dan met een zestienjarige superster die de waanzin probeert te begrijpen die zich rondom haar afspeelt. We zijn benieuwd naar het vervolg.