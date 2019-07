Vampire Weekend en Thom Yorke staan deze zomer niet op de Belgische festivals. Op het Nederlandse Down the Rabbit Hole bewezen ze waarom dat doodzonde is.

Het échte best kept secret van de Lage Landen? Dat is het driedaagse festival Down the Rabbit Hole, in vakantiepark De Groene Heuvel nabij Nijmegen. Vrijdag kon u er Skepta, Neneh Cherry en Grace Jones al aan het werk zien, vandaag is het aan Rosalía, The Comet is Coming en Janelle Monáe. En dan stonden er zaterdag ook nog eens twee acts die de eerste helft van het muziekjaar 2019 naar hun hand zetten maar deze zomer op geen enkele Belgische festivalaffiche te bespeuren zijn: Vampire Weekend en Thom Yorke.

...